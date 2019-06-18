حول العالم في 24 ساعة.. إيران تفكك شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تفكيك إيران شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية، ومقتل ما لايقل عن 30 شخصًا في تفجير انتحاري بشمال شرق نيجيريا، وإدانة مصر للهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين.
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