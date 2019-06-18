  • عاجل:النائب العام يكشف تفاصيل وفاة محمد مرسي (بيان رسمي)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    وفاة محمد مرسي الثانوية العامة أمم أفريقيا 2019 هجمات ناقلات النفط تذاكر المترو أسعار الليمون الطقس الاحتجاجات في السودان

    حول العالم في 24 ساعة.. إيران تفكك شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية

    01:30 ص الثلاثاء 18 يونيو 2019
    حول العالم في 24 ساعة.. إيران تفكك شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية

    علي شمخاني

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الإثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها تفكيك إيران شبكة تجسس إلكترونية للاستخبارات الأمريكية، ومقتل ما لايقل عن 30 شخصًا في تفجير انتحاري بشمال شرق نيجيريا، وإدانة مصر للهجوم الإرهابي على حافلة تقل جنود كينيين.

    علي شمخاني إيران شبكة تجسس إلكترونية الاستخبارات الأمريكية تفجير انتحاري نيجيريا الإرهاب السودان عبد الفتاح البرهان مجلس الأمن الحوثيين

    الخبر التالى:

    مكتب نتنياهو: عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين لحضور ورشة البحرين تم بالتنسيق معنا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    الأخبار المتعلقة

    اعلان

    باقى المحتوى

    باقى المحتوى

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان