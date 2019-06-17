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    مسؤول بالبنتاجون: ندرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

    09:15 م الإثنين 17 يونيو 2019
    مسؤول بالبنتاجون: ندرس فرض عقوبات مالية على شركات تركية

    البنتاجون

    واشنطن (أ ش أ)

    قال مسؤول بارز بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، إن واشنطن تنظر في احتمالية فرض عقوبات مالية على شركات تركية تقف وراء تصنيع أجزاء خاصة بالطائرة "إف- 35" المقاتلة من طراز لوكهيد مارتن.

    ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم عن وكيلة وزارة الدفاع الأمريكية ألين لورد قولها إن مسؤولي الولايات المتحدة حثوا تركيا على التخلي عن خطط شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية "إس- 400" مما يمكن معه للشركات التركية صناعة أجزاء مهمة لعدد كبير من أنظمة الأسلحة الأمريكية الأخرى إلى جانب المقاتلة "إف- 35".

    وأضافت لورد أن مجموعة حكومية أمريكية مشتركة تدرس فرض عقوبات محتملة ضد عدد كبير من الشركات التركية بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا.

    وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية مايك أندروز قد أكد مؤخراً بدء تعطيل برنامج تدريب الطيارين الأتراك على كيفية التحليق بطائرات "إف-35" الحربية الأمريكية، وذلك بعد أسبوع من إعلان البنتاجون عن خطة لـ"تخفيف" مشاركة تركيا حليفها في الناتو بالبرنامج التدريبي.

    وقال أندروز - في تصريحات خاصة لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إن البنتاجون على دراية بأن الطيارين الأتراك لا يحلقون في قاعدة لوك الجوية العسكرية بولاية أريزونا الأمريكية، والتي تستضيف برنامج التدريب الخاص بطائرات "إف-35".

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