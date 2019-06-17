الجيش اليمني: مقتل عشرات الحوثيين في معارك وسط البلاد

صنعاء (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، مساء اليوم الاثنين، مقتل العشرات من مسلحي جماعة أنصار الله الحوثية، في مواجهات بين الجانبين، بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وقالت ألوية العمالقة التابعة للجيش الموالي لهادي في بيان تحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)،على نسخة منه، إن العشرات من الحوثيين، قتلوا بمواجهات مع مقاومة آل حميقان المسنودة بقوات اللواء الرابع عمالقة، وذلك في جبهة حبج بمديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء.

ونقل البيان عن العقيد يوسف البارق، القيادي الميداني في اللواء الرابع عمالقة، قوله، إنه إلى جانب مقتل العشرات، تمكنت قناصة قوات العمالقة، من قتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من الحوثيين في الجبهة ذاتها خلال اليومين الماضيين.