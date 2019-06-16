  • عاجل:مباشر.. الاستعداد الأخير لأفريقيا.. مصر 1 - 0 غينيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    بومبيو: ترامب قد يبحث مع نظيره الصيني قضايا حقوق الإنسان في قمة العشرين

    08:52 م الأحد 16 يونيو 2019
    بومبيو: ترامب قد يبحث مع نظيره الصيني قضايا حقوق الإنسان في قمة العشرين

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن (أ ش أ)

    توقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا حقوق الإنسان وهونج كونج لدى لقائه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و 29 يونيو الجاري.

    ويأتي هذا بعد أن نظم نحو مليوني شخص مظاهرات احتجاجية في أنحاء هونج كونج اليوم الأحد بعد أن قامت كاري لام الرئيسة التنفيذية لإقليم هونج كونج بتعليق وليس سحب مشروع قانون مثير للجدل خاص بتسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها وهو ما يعتبره المتظاهرون انتهاكا لحرياتهم المدنية ونظامهم القضائي.

    ومن ناحية أخرى، وحول تعليقات الرئيس الأمريكي بأن بلاده لن تتجسس على كوريا الشمالية، أوضح بومبيو - في تصريحات له اليوم /الأحد/ - أن الولايات المتحدة تتخذ كافة التدابير التي تحتاجها من أجل ضمان تفهم المخاطر والتهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية.

    هذا المحتوى من

    مايك بومبيو واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية أمريكا قمة العشرين ترامب هونج كونج حقوق الإنسان

    الخبر التالى:

    رئيسة مجلس النواب الأمريكي: لا نرغب في خوض حرب مع إيران
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان