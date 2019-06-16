بومبيو: ترامب قد يبحث مع نظيره الصيني قضايا حقوق الإنسان في قمة العشرين

واشنطن (أ ش أ)

توقع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضايا حقوق الإنسان وهونج كونج لدى لقائه المرتقب مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة قادة دول مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و 29 يونيو الجاري.

ويأتي هذا بعد أن نظم نحو مليوني شخص مظاهرات احتجاجية في أنحاء هونج كونج اليوم الأحد بعد أن قامت كاري لام الرئيسة التنفيذية لإقليم هونج كونج بتعليق وليس سحب مشروع قانون مثير للجدل خاص بتسليم المطلوبين للصين لمحاكمتهم بها وهو ما يعتبره المتظاهرون انتهاكا لحرياتهم المدنية ونظامهم القضائي.

ومن ناحية أخرى، وحول تعليقات الرئيس الأمريكي بأن بلاده لن تتجسس على كوريا الشمالية، أوضح بومبيو - في تصريحات له اليوم /الأحد/ - أن الولايات المتحدة تتخذ كافة التدابير التي تحتاجها من أجل ضمان تفهم المخاطر والتهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية.