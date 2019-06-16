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    مقتل طيارين إثر اصطدام طائرتين في نيوزيلندا

    12:35 م الأحد 16 يونيو 2019
    مقتل طيارين إثر اصطدام طائرتين في نيوزيلندا

    أرشيفية

    ماسترتون - (د ب أ):

    ذكرت صحيفة "نيوزيلندا هيرالد" اليوم الأحد أن طياري طائرتين خفيفتين لقيا حتفهما على الفور إثر اصطدام طائرتيهما في الهواء فوق مدينة ماسترتون النيوزيلندية.

    غير أن أربعة أشخاص على متن إحدى الطائرتين تمكنوا من القفز بالمظلات من الطائرة بنجاح قبل اصطدامها بالطائرة الأخرى في الهواء في الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي.

    ثم اصطدمت الطائرتان بالأرض على مقربة من أحد المنازل واشتعلت فيهما النار.

    وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي إن السكان هرعوا على الفور لمساعدة الطيارين، اللذين كانا قد لقيا حتفهما على الفور.

    تصادم طائرتين نيوزيلندا مدينة ماسترتون

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