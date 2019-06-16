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    تحييد حوالى 20 جهادياً بشمال شرق مالي في عملية مشتركة بين الجيشين المالي والفرنسي

    09:36 ص الأحد 16 يونيو 2019
    تحييد حوالى 20 جهادياً بشمال شرق مالي في عملية مشتركة بين الجيشين المالي والفرنسي

    الجيش المالي

    ميناكا – (أ ف ب):

    أعلن الجيش المالي مساء السبت أنّ حوالى 20 جهادياً "تمّ تحييدهم" في شمال شرق البلاد في عملية عسكرية مشتركة بين وحداته وأخرى من قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب في الساحل.

    وقال الجيش في تغريدة على تويتر إنّ "حوالى 20 إرهابياً تمّ تحييدهم في ميناكا. القوات المسلحة المالية وقوة برخان نفذت عملية مشتركة في منطقة أكابار بمقاطعة ميناكا. لقد أتاحت هذه العملية تحييد حوالى 20 إرهابياً".

    ولم يعط الجيش أي تفاصيل أخرى عن العملية أو الجهاديين الذين استهدفوا خلالها، لكنّ جماعة إسلامية متطرفة تطلق على نفسها اسم "الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى" تنشط في منطقة ميناكا وعلى الجانب الآخر من الحدود مع النيجر.

    وكانت هذه الجماعة تبنّت خصوصاً هجوماً استهدف قوة أميركية-نيجرية في مدينة تونغو تونغو في النيجر في أكتوبر 2017.

    وحصد ذاك الكمين يومها أرواح ثمانية جنود هم أربعة أميركيين وأربعة نيجريين.

    وسيطرت على شمال مالي في مارس 2012 جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة. وقد طرد قسم كبير منها بفضل تدخل عسكري دولي أطلق في 2013 بمبادرة من فرنسا، ولا يزال مستمراً.

    لكنّ مناطق بأكملها لا تزال خارج سيطرة القوات الفرنسية والمالية والأممية رغم تأخر تطبيق اتفاق سلام عام 2015 كان يفترض به أن يدحر الجهاديين نهائياً.

    ومنذ 2015، امتدّت هجمات الجهاديين إلى وسط مالي وجنوبها وحتى إلى دول الجوار وخصوصاً بوركينا فاسو والنيجر.

    هذا المحتوى من

    الجيش المالي الجيش الفرنسي مكافحة الإرهاب تويتر

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