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    ​استئناف الرحلات بمطار نيوآرك الدولي الأمريكي بعد انزلاق طائرة على المدرج

    07:42 ص الأحد 16 يونيو 2019
    ​استئناف الرحلات بمطار نيوآرك الدولي الأمريكي بعد انزلاق طائرة على المدرج

    استئناف الرحلات بمطار نيوآرك الدولي الأمريكي

    واشنطن ف-أ ش أ :

    أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية أنه تم استئناف الرحلات الجوية في مطار نيوآرك الدولي بولاية نيويورك بعد أن تسبب حادث انزلاق طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية على المدرج لدى هبوطها مساء السبت في إيقاف جميع الرحلات الجوية بصورة مؤقتة.

    وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن تلك الرحلة الجوية، التي كانت على متن طائرة من طراز "بوينج 757 ـ 200" قادمة من مطار دينفر الدولي، تعرضت لمشكلة في إطارات الطائرة عند الهبوط في مطار نيوآرك أدت لانزلاقها على شمال مدرج الطائرات وتعطلت حركة ذراع التحكم في الهبوط في منطقة عشبية.

    وأضاف أن تلك الطائرة كانت تقل 166 راكبا ولم تحدث أي إصابات خطيرة لأي منهم من جراء الحادث، وتم إجلاؤهم على الفور بالحافلات إلى صالة الوصول.

    يذكر أنه كان قد تم منع إقلاع أو هبوط أي طائرة في ذلك مطار نيو آرك الدولي الأمريكي ، الذي يعتبر من أكثر المطارات الأمريكية ازدحاما ، بعد الحادث بوقت قصير .

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    Asha
    ?استئناف رحلات مطار نيوآرك الدولي نيويورك حادث انزلاق طائرة أمريكا
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