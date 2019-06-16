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    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لا نريد حربًا في المنطقة

    02:00 ص الأحد 16 يونيو 2019
    أبرز التصريحات في 24 ساعة.. لا نريد حربًا في المنطقة

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة العربية السعودية لن تتردد في التعامل مع أي تهديد للشعب السعودي، وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو، إن المجلس العسكري مستعد للتفاوض، مؤكدًا على رفضه للاتهامات الموجهة إليه، وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض بلاده الجهود الرامية لفرض أمر واقع جديد في القدس، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

    محمد بن سلمان السعودية محمد حمدان دقلو أردوغان المجلس العسكري الانتقالي في السودان ألبانيا

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