روسيا تعرب عن ارتياحها لحل الأزمة السياسية في مولدوفا

موسكو (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية الروسية عن ارتياح موسكو لحل الأزمة السياسية في مولدوفا بالطرق السلمية.

وقالت الخارجية في بيان، أوردته قناة روسيا اليوم الليلة، إن من بين أبرز التحديات التي تواجهها السلطات الجديدة في مولدوفا "حل المشكلات القائمة منذ زمن بعيد في مجال ديمقرطية العمليات السياسية الداخلية، وكذلك القضايا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد".

وأضافت أن روسيا تنتظر من الحكومة الجديدة في مولدوفا خطوات بناءة للدفع بالتعاون الروسي المولدوفي في مختلف المجالات، مؤكدا استعداد موسكو للتجاوب مع هذه الخطوات.

ورحب الرئيس المولدوفي، إيجور دودون، بقرار المحكمة الدستورية إلغاء عدد من قراراتها التي أدت إلى الأزمتين السياسية والدستورية في البلاد.

وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستدعم الرئيس المولدوفي الحالي إيجور دودون، وشركاءه في الائتلاف البرلماني، للتخلص من الأوليجاركية (حكم الأقلية) التي اغتصبت السلطة في مولدوفا.