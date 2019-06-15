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    ترامب يحذر من انهيار البورصة الأمريكية إذا لم يتم إعادة انتخابه

    06:24 م السبت 15 يونيو 2019
    ترامب يحذر من انهيار البورصة الأمريكية إذا لم يتم إعادة انتخابه

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، من "انهيار غير مسبوق" للبورصة في الولايات المتحدة إذا لم يتم إعادة انتخابه.

    وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: " إذا تولى أحد غيري (الرئاسة)، سيكون هناك انهيار للسوق لم يسبق له مثيل".

    وذكرت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء أن ترامب غالبا ما يلوح بورقة التهديد بانهيار البورصة، كوسيلة لحشد الدعم له.

    وسبق أن نشر ترامب تغريدة في فبراير قال فيها: "لو كان حزب المعارضة (الحزب الديمقراطي) قد فاز في 2016، لتراجعت البورصة بمقدار 10 آلاف نقطة على الأقل الآن".

    وفي يناير، عندما أثيرت أنباء عن الاتجاه نحو عزل ترامب على خلفية التحقيقات بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، قال: "إذا أردتم انهيار البورصة، اعزلوا ترامب".

    ترامب واشنطن البورصة الأمريكية تويتر

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