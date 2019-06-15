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    هجوم على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

    01:16 م السبت 15 يونيو 2019
    هجوم على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في العراق

    قوات أمريكية - ارشيفية

    القاهرة – (مصراوي):

    أعلن الجيش العراقي، اليوم السبت، سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية تقع شمال العاصمة بغداد، وتستضيف مدربين أمريكيين.

    وأضاف الجيش العراقي أن الهجوم تسبب في حريق صغير، لكن لم تقع إصابات.

    وأفاد الجيش، في بيان عسكري، بأن الهجوم على قاعدة "بلد" الجوية، وقع في وقت مبكر من صباح السبت.

    يأتي هذا الهجوم وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بين الولايات المتحدة وإيران، التي اتهمتها واشنطن بالوقوف وراء الهجمات على ناقلتي نفط قرب مضيق هرمز، الخميس الماضي، بينما تنفي إيران تورطها في ذلك.

    قوات أمريكية الجيش العراقي قذائف هاون

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