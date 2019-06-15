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    انفجاران قويان يضربان العاصمة الصومالية

    01:11 م السبت 15 يونيو 2019
    انفجاران قويان يضربان العاصمة الصومالية

    انفجار الصومال-أرشيفية

    مقديشو - (د ب أ):

    ذكرت إذاعة شبيلي انه تم سماع دوي انفجارين قويين في مقديشو، العاصمة الصومالية اليوم السبت.

    ووقع الهجوم الأول بعد تفجير سيارة مليئة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش أمنية رئيسية بالقرب من مجمع البرلمان في البلاد.

    بعد ذلك بدقائق ، وقع انفجار ثانٍ بالقرب من احد التقاطعات ، بالقرب من نقطة تفتيش أمنية مؤدية إلى مطار المدينة.

    ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجومين.

    مقديشو الصومال انفجار

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