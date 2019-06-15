​بومبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على ناقلات النفط

واشنطن - (د ب أ):

بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هاتفيا الجمعة تقييم الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتني نفط في خليج عمان، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بـ"الحفاظ على حرية الملاحة".

كما بحث بومبيو وعبد المهدي جهود هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) والميليشيات التي تدعمها إيران فضلا عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في بناء قواته الأمنية.

يذكرأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه الاتهام إلى إيران في مهاجمة ناقلات النفط في الخليج.