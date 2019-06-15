  • عاجل:تعرف على تفاصيل طقس السبت (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    ​بومبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على ناقلات النفط

    04:23 ص السبت 15 يونيو 2019
    ​بومبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على ناقلات النفط

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن - (د ب أ):

    بحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي هاتفيا الجمعة تقييم الولايات المتحدة أن إيران مسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتني نفط في خليج عمان، حسبما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

    وأكد بومبيو التزام الولايات المتحدة بـ"الحفاظ على حرية الملاحة".

    كما بحث بومبيو وعبد المهدي جهود هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي (داعش) والميليشيات التي تدعمها إيران فضلا عن التزام الولايات المتحدة بمساعدة العراق في بناء قواته الأمنية.

    يذكرأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد وجه الاتهام إلى إيران في مهاجمة ناقلات النفط في الخليج.

    مايك بومبيو الولايات المتحدة هجمات ناقلات النفط العراق عادل عبد المهدي

    الخبر التالى:

    سوريا الديمقراطية تسلم بروكسل 6 من أطفال الدواعش
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان