ترامب: "لا يهم" إذا قابلت الرئيس الصيني في مجموعة العشرين

واشنطن (د ب أ)

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أنه لا يهم"، إذا وافق الرئيس الصيني شي جينبينج على لقائه في وقت لاحق من الشهر الجاري لاستئناف المفاوضات بشأن التجارة لأن الولايات المتحدة تجمع مليارات الدولارات جراء الرسوم التي تفرضها على السلع من الصين.

وقال ترامب لقناة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم الجمعة: إنه فى حال حدوث الاجتماع فلا بأس... وإذا لم يحدث فنحن نأخذ مليارات الدولارات شهريا". وأضاف: "في النهاية سوف نبرم صفقة لأنهم سيضطرون لذلك. إنهم يدفعون مليارات الدولارات".

هدد ترامب مرارا بزيادة الرسوم إذا لم يلقاه شي في اجتماع قادة مجموعة العشرين المقرر يومي 28-29 يونيو في أوساكا باليابان. وقال ترامب أمس الأول الأربعاء إنه لم يحدد موعدا نهائيا لعودة الصين إلى المباحثات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

توقفت المحادثات مع بكين الشهر الماضي، بعدما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية قادة الصين بنكث شروط اتفاق مبدئي. وزاد ترامب الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار بنسبة 25 بالمئة، وقال إنه سوف يوسع الرسوم لتغطي سلعا بقيمة 325 مليار دولار –أي كل شيء تقريبا تصدره البلاد إلى الولايات المتحدة- إلا إذا عدل قادة الصين عن المسار.