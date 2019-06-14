موسكو عن هجمات خليج عمان: نرصد "تصعيد مصطنع" ولا يجب اتهام أي طرف

القاهرة – مصراوي:

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أنه لا يجب اتهام أي طرف بمسؤوليته عن الهجوم على ناقلتي نفط في مياه خليج عمان، قبل إجراء تحقيقات في الحادث.

وحمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران مسؤولية شن هجوم على ناقلتي نفط في خليج عُمان، قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تستخف بالأمر".

وأضافت الخارجية الروسية، أن بلادها ترصد تصعيدًا مصطنعًا، في المنطقة، معبرة عن قلقها من التوتر في خليج عمان.

وأكدت أن التصعيد المصطنع هو نهج الولايات المتحدة المعادي لإيران أحد أسبابه، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

واستهدفت ناقلتا النفط، كوكوكا كوراجيوس، وفرونت اتلاير، النرويجية، بواسطة طوربيد أو ألغام، ما تسبب بحدوث انفجارين واندلاع حريقين على متنيهما، دون وقوع ضحايا أو إصابات. ونقلت سفينة "باينبريدج" الأمريكية طاقم الناقلة اليابانية على متنها، فيما أجلت أجهزة الطوارئ الإيرانية طاقم الناقلة النرويجية، ومن بينهم بحارة روس، إلى ميناء جاسك جنوبي إيران.