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    مقتل 28 شخصا في غارات جوية على شمال شرق سوريا

    12:05 م الجمعة 14 يونيو 2019
    مقتل 28 شخصا في غارات جوية على شمال شرق سوريا

    غارات جوية - ارشيفية

    دمشق - أ ش أ

    أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الجمعة) مقتل 28 شخصا في غارات جوية على شمال شرق البلاد.

    وذكرت ذلك قناة (العربية) الحدث الإخبارية في نبأ عاجل لها ، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد .

    وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في وقت سابق عن قلقها العميق إزاء التقارير المستمرة حول استمرار الغارات الجوية والقصف المدفعي والاشتباكات داخل وحول منطقة التهدئة شمال سوريا .

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