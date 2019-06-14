الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي مجددا

صنعاء - (د ب أ):

ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها بجنوب غربي السعودية.

وأفادت القناة بأن "الملاحة الجوية توقفت في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف كي 2".

ولم يرد تأكيد سعودي لما ذكرته القناة حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

وكان التحالف العربي، أعلن الأربعاء، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية لـ "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز".

وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية حينها أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

وبحسب التحالف، أدى "سقوط المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة"، بينهم سيدتان إحداهما يمنية وأخرى هندية.