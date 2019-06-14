  • عاجل:تصل لـ10 جنيهات.. تحريك سعر تذكرة الخط الثالث للمترو

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي مجددا

    03:46 ص الجمعة 14 يونيو 2019
    الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها السعودي مجددا

    طائرة مسيرة _أرشيفية

    صنعاء - (د ب أ):

    ذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أنه تم تنفيذ عمليات هجومية بطائرات مسيرة على مطار أبها بجنوب غربي السعودية.

    وأفادت القناة بأن "الملاحة الجوية توقفت في مطار أبها عقب استهدافه بطائرات قاصف كي 2".

    ولم يرد تأكيد سعودي لما ذكرته القناة حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة.

    وكان التحالف العربي، أعلن الأربعاء، تعرّض مطار "أبها" الدولي في السعودية لـ "عمل إرهابي"، عبر "مقذوف" أطلقته جماعة "الحوثي"، التي أقرت بمسؤوليتها عنه وقالت إن المقذوف "صاروخ كروز".

    وأعلنت هيئة الطيران المدني السعودية حينها أن حركة الطيران في المطار تسير بشكل طبيعي.

    وبحسب التحالف، أدى "سقوط المقذوف إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة"، بينهم سيدتان إحداهما يمنية وأخرى هندية.

    طائرة مسيرة مطار أبها الحوثيون عمليات هجومية السعودية

    الخبر التالى:

    التحالف العربي: إسقاط 5 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون باتجاه مطار أبها وخميس مشيط
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان