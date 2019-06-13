  • عاجل:تعرف على القناة المجانية الناقلة ومعلق وطرق مشاهدة مباراة مصر وتنزانيا

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    دولة تملك أكبر عدد من المدخنين تطارد إعلانات السجائر على الإنترنت

    06:42 م الخميس 13 يونيو 2019
    دولة تملك أكبر عدد من المدخنين تطارد إعلانات السجائر على الإنترنت

    التدخين

    جاكرتا - (د ب أ)

    أعلنت وزارة الاتصالات الإندونيسية اليوم الخميس، أنها ستزيل جميع إعلانات السجائر من شبكة الإنترنت ، بناء على طلب من وزارة الصحة.

    واستشهدت وزارة الصحة بالقوانين المعمول بها التي تمنع الترويج للسجائر، وأصدرت تعليماتها لوزارة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

    وقال المتحدث باسم الوزارة فرديناندوس سيتو إن وزير الاتصالات روديانتارا أصدر تعليمات فورية إلى وزارته بمسح شبكة الإنترنت بحثا عن الإعلانات وإزالتها.

    وقال سيتو: "عثر فريق المسح على 114 رابطًا على مواقع فيسبوك وانستجرام ويوتيوب ، انتهكت بشكل واضح مادة في قانون الصحة لعام 2009، عن حظر الترويج للسجائر بعض شكل السيجارة ".

    ويوجد في إندونيسيا أكبر عدد من المدخنين في العالم، حيث يقدر أن نحو 60 في المائة من الرجال في إندونيسيا من المدخنين.

    التدخين إعلانات السجائر الإنترنت وزارة الاتصالات الإندونيسية إندونيسيا

    الخبر التالى:

    صالة الوصول تشتعل.. السعودية تنشر أول فيديو لاستهداف مطار أبها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان