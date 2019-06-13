موسكو: بوتين وترامب قد يتحدثان "بشكل خاطف" خلال قمة العشرين باليابان

موسكو - (أ ش أ)

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، أنه سوف تتاح للرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، الفرصة للتحدث لفترة وجيزة "بشكل خاطف"، خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا، مشيراً إلى أن الكرملين ليس لديه معلومات حول التحضير لاجتماع منفصل.

وقال بيسكوف -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الخميس- "لا نعرف أي شيء، ما إذا كان التحضير لمثل هذا الاجتماع قد بدأ لدى زملائنا الأمريكيين، لا يوجد هناك معلومات رسمية حول هذا الموضوع ومقترحات رسمية بشأن عقد مثل هذا الاجتماع، في الوقت الحالي، طالما انطلقنا من حقيقة أن بوتين وترامب سيكونا في أوساكا في وقت انعقاد قمة مجموعة العشرين هناك، بجميع الأحوال سيكون بإمكانهما التحدث لفترة وجيزة على الأقل "بشكل خاطف"، هذا ممكن التنبؤ به الآن بأعلى درجة من الاحتمال، باقي الأشياء الأخرى حتى الآن لم يجر الإعلان عنها ".

يذكر أن قمة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و 29 يونيو الحالي.