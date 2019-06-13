مجلس شمال سوريا يمنع دخول القمح الى مناطق سيطرة الحكومة

دمشق - (د ب أ):

منع المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا دخول القمح المنتج في مناطق سيطرته إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية .

وقال مسؤول هيئة الاقتصاد والزراعة في المجلس التنفيذي لشمال وشرق سورية سلمان بارودو لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الخميس:"صدر قرار من المجلس التنفيذي لشمال شرق سورية بمنع دخول القمح المنتج من مناطق شمال سوريا إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، وذلك بسبب الحرائق التي التهمت مئات الاف الهكتارات في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور".

وأشار إلى أن الانتاج المتوقع كان بحدود 900 الف طن والى الآن لم يتم استلام سوى 100 ألف طن.

وأكد بارودو أن " سبب القرار هو تأمين بذور للموسم القادم والطحين لسكان المنطقة"، قائلا :"لن يسمح حتى بالحبوب التي تم تسليمها للمراكز التابعة للدولة السورية بأن تنقل القمح إلى مناطق سيطرتها ".

وحول الحرائق التي تطال محصول القمح والشعير قال المسؤول في المجلس التنفيذي :"أصبحت الحرائق الشغل الشاغل لنا كل يوم هناك حرائق وليس حريق وخاصة في محافظة الحسكة والتي احترقت فيها مساحات تتجاوز 300 الف دونم أغلبها مزروعة بالقمح".

وكان وزيري الزراعة والتجارة الداخلية في الحكومة السورية قاما أمس الاربعاء بجولة ميدانية على مراكز شراء القمح والشعير بمدينة القامشلي على عملية التسويق والإجراءات المتخذة من قبل الجهات المعنية لضمان حسن سير استلام المحصولين الاستراتيجيين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إنتاج المساحات المزروعة بالقمح والشعير مبشرة بموسم جيد، متوقعا أن يصل إنتاج محافظة الحسكة من القمح إلى نحو 821 ألف طن ونحو مليون و100 ألف طن من الشعير.