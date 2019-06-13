  • عاجل:الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الخميس

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان رئيس الكاف

    بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تتدهور

    07:42 ص الخميس 13 يونيو 2019
    بوتين: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تتدهور

    فلاديمير بوتين

    وكالات:

    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة متدهورة وتنتقل من سيء إلى أسوأ.

    وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "مير" ("العالم") التلفزيونية الروسية: "إنها (العلاقات بين البلدين) متدهورة وتنتقل من سيء إلى أسوأ"، مشيرا إلى أن "الإدارة الأمريكية الحالية اتخذت خلال الأعوام الأخيرة عشرات القرارات المتعلقة بالعقوبات" ضد روسيا، وفق موقع "روسيا اليوم" عربي.

    وفي الوقت ذاته عبر بوتين عن أمله بأن تنجح روسيا والولايات المتحدة في إيجاد حلول بناءة في مجال الاقتصاد العالمي أثناء قمة مجموعة العشرين (G20) التي ستعقد في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 من الشهر الجاري.

    فلاديمير بوتين الولايات المتحدة عقوبات

    الخبر التالى:

    حزب المحافظين البريطاني يبدأ التصويت على اختيار خليفة لماي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان