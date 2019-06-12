ترامب يدرس نشر 2000 جندي إضافي في بولندا

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اجتماع مع نظيره البولندي اندريه دودا في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ربما تنشر 2000 جندي إضافي في بولندا في إطار شراكة عسكرية موسعة بين البلدين.

وأوضح ترامب أنه يمكن سحب هؤلاء الجنود من القوات المتمركزة بالفعل في ألمانيا أو موقع آخر، مضيفا "لن يتم نشر قوات إضافية في أوروبا".

وقال ترامب إنه في الوقت الذي تلتزم فيه بولندا بنسبة انفاق 2 بالمئة من ناتجها الإجمالي المحلي على الدفاع، فإن "ألمانيا لا تفي بالتزاماتها فيما يتعلق بحلف شمال الأطلسي (ناتو)".

وأضاف ترامب أنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن القوات. وردا على سؤال بشأن إمكانية تسمية قاعدة في بولندا باسم "فورت ترامب"، قال الرئيس إن هذا يرجع إلى الحكومة البولندية.