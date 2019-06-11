الأمن العراقي يعثر على مقبرة تضم رفات 19 شخصا غالبيتهم من النساء غرب الموصل

الموصل - (د ب أ):

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى اليوم الثلاثاء بالعثور على رفات 19 شخصا غالبيتهم من النساء في إحدى قرى غرب الموصل400كلم شمال بغداد.

وقال النقيب احمد العبيدي من شرطة المحافظة إن "القوات الأمنية عثرت اليوم في قرية احليلة 20كم غرب الموصل على رفات 19 شخصا بينهم 14 امرأة أغلبهن موظفات كان تنظيم داعش قد أعدمهن ابان سيطرته على مدينة الموصل ".

وأضاف العبيدي أن"الرفات سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل".

وتعثر القوات الأمنية العراقية من وقت لأخر على مقابر جماعية تضم رفاتا لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين تم تصفيتهم من قبل التنظيم بالإضافة الى جثث قتلى من عناصره تم تصفيتهم من قبل التنظيم أيضا لتخاذلهم في المعارك التي جرت بين القوات العراقية والتنظيم أبان تحرير محافظة نينوى.