اشتباك بين قوة من الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من الأمن الفلسطيني في الضفة

(د ب أ):

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن اشتباكا وقع فجر اليوم الثلاثاء، بين قوة عسكرية وعناصر من الأمن الفلسطيني، خلال توقيف مطلوبين بالضفة الغربية.

وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع "تويتر" أنه "خلال نشاط لاعتقال نشطاء في مدينة نابلس، اندلع تبادل لإطلاق النار بين القوات وبين من رُصد من قِبلهم كمشتبه بهم، واتضح فيما بعد أنهم عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية".

ولم تقع إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية. وأضاف المتحدث أنه سيتم التحقيق في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان القول إن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت فجرًا مقر جهاز الأمن الوقائي في نابلس، وشرع الجنود في إطلاق الأعيرة النارية صوب المبنى بشكل مفاجئ ومباشر ودون مبرر، ما أدى إلى إصابة أحد أفراد جهاز الأمن الوقائي وتحطيم عدد من النوافذ".

وأضاف أن الإصابة وصفت بالطفيفة، وأن "كل ما يدعيه الاحتلال حول تعرضه لإطلاق نار في المنطقة غير صحيح".

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم توقيف 18 فلسطينيا في الضفة الغربية الليلة الماضية للاشتباه في "ضلوعهم بنشاطات إرهابية وإرهابية شعبية وأعمال شغب عنيفة ضد المدنيين الاسرائيليين وقوات الأمن".