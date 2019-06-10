انفجار مركبة عسكرية أمريكية في النيجر

(أ ش أ):

انفجرت مركبة عسكرية أمريكية، بالقرب من قاعدة عسكرية في النيجر، أمس الأحد، أثر اصطدامها بقنبلة مزروعة على جانب الطريق.

وأوضح المكتب الصحفي التابع لرئاسة الوزراء في النيجر - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية - أن الحادث وقع في المنطقة الإدارية المعروفة باسم "ولام" غرب النيجر، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا قتلى.

من جهتها، أكدت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا المعروفة اختصارًا بـ "أفريكوم" في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" وقوع الحادث وأن أضرارً قد لحقت في مركبة تكتيكية من جراء الحادث، لافتة إلى أنه لم يتم - حتى الآن - الوقوف على أسبابه حدوثه.

وأشارت الشبكة إلى أن الحادث لفت الانتباه إلى دور الجيش الأمريكي في تدريب القوات بالنيجر، منوهة إلى أن منطقة "ولام" ليست بعيدة عن الموقع الذي لقي فيه 4 جنود أمريكيين حتفهم من جراء اعتداء شنه عناصر متشددة في شهر أكتوبر عام 2017، والذي أسفر عن مقتل 4 جنود نيجريين خلال دورية مشتركة للقوات.​