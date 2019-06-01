روحاني يرحب بمفاوضات مع واشنطن مبنية على الاحترام وليس إعطاء الأوامر

طهران (د ب أ)

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم السبت، أن طهران لا تتفاوض مع من يريد إصدار الأوامر ويريدها تابعة له، بل إنها أهل للمنطق والتفاوض مع من يجلس باحترام الى طاولة المفاوضات.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن روحاني قوله، خلال استقباله عددا من الرياضيين الإيرانيين: "نحن أهل للمنطق والمفاوضات مع شخص يجلس على طاولة المفاوضات باحترام، وليس مع شخص يصدر أمرا بالمفاوضات".

وتابع روحاني، في إشارة لواشنطن، "في السنوات السابقة كان العدو يقول إن هدفه هو إسقاط النظام الإيراني، أما اليوم فيقول بصراحة إنه لا يريد ذلك، وقبل عدة أشهر كان العدو يدعي العدو أنه يمتلك أكبر قدرة عسكرية، إلا أنه اليوم يعلن أنه لا يسعى للحرب".

وتابع روحاني:"قبل عدة أشهر، كان الخليج الفارسي ميدانا لسفنهم الحربية، لكن اليوم ليس هناك أي أثر لسفنهم الحربية، حيث أنها ابتعدت ما يقارب 300 إلى 400 ميل في المياه الدولية".

وأضاف الرئيس الإيراني: "لقد أثبتنا خلال هذه الفترة، أننا لا نستسلم أمام القوى المتغطرسة والطامعة، مؤكدا أننا أهل المنطق والتفاوض، فيما إذا جلسوا (الأمريكان) إلى طاولة المفاوضات باحترام تام، وفي إطار القوانين الدولية، لا أن يصدروا الأوامر بالتفاوض، وفي هذه الحالة لن نتبعهم.

وأردف روحاني قائلا: "إن الحكومة تقف بكل ما أوتيت من قوة إلى جانب الشعب، وأطلب بكل تواضع من الشعب، أن يتحدوا ويصمدوا جنبا الى جنبا في مواجهة مؤامرات العدو".

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية صارمة على طهران وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة بمواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.