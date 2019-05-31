وزير الخارجية الألماني يؤكد العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة

برلين- (د ب أ):

رغم الاختلافات العميقة في الرأي، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس العلاقات الألمانية-الأمريكية الوثيقة في السياسة الدولية.

وقال ماس اليوم الجمعة عقب لقاء نظيره الأمريكي مايك بومبيو في برلين إن العلاقة الوثيقة بين البلدين تعبر عن "صداقة متجذرة بعمق" بين ألمانيا والولايات المتحدة.

وذكر ماس أنه لا يمكن حل الكثير من القضايا والنزاعات الدولية إلا بتنسيق وثيق بين ألمانيا والولايات المتحدة.

وفي الخلاف حول مستقبل الاتفاق النووي مع إيران أكد ماس ضرورة الحيلولة دون امتلاك إيران أسلحة نووية.

ويعوض بومبيو اليوم زيارته لبرلين التي ألغاها قبل نحو ثلاثة أسابيع في اللحظات الأخيرة، حيث توجه في ذلك الحين إلى العراق بسبب الأزمة الإيرانية، ما أثار استياء داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ومن المنتظر مناقشة الاختلافات في السياسة التي نتنهجها الولايات المتحدة وألمانيا تجاه إيران خلال محادثات بومبيو مع المستشارة أنجيلا ميركل اليوم.

وكانت ميركل استنكرت مجددا مساء أمس الخميس خلال تسلمها الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة في كامبريدج السياسة القومية والحمائية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دون ذكر اسمه في الخطاب.