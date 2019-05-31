ترامب يفرض رسوما جمركية على السلع المكسيكية لمنع الهجرة غير الشرعية

واشنطن (د ب أ)

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك للضغط على البلاد لوقف الهجرة غير الشرعية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في 10 يونيو ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك حتى يتم إيقاف المهاجرين غير الشرعيين من الدخول عبر المكسيك".

وتابع ترامب، ستزداد نسبة الرسوم الجمركية تدريجيًا حتى يتم وقف برنامج الهجرة غير القانونية، وحينئذ سيتم إلغاء الرسوم الجمركية".