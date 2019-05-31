  • عاجل:السيسي يعلن روشتة مصرية لحماية الأمن القومي العربي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    هشام عشماوي نتيجة الشهادة الإعدادية الطقس أسعار الكهرباء هواوي Huawei امتحان أولى ثانوي مسلسلات رمضان 2019 أمم أفريقيا 2019

    ترامب يفرض رسوما جمركية على السلع المكسيكية لمنع الهجرة غير الشرعية

    02:21 ص الجمعة 31 مايو 2019
    ترامب يفرض رسوما جمركية على السلع المكسيكية لمنع الهجرة غير الشرعية

    دونالد ترامب

    واشنطن (د ب أ)

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس فرض رسوم جمركية بنسبة 5 في المئة على جميع السلع المستوردة من المكسيك للضغط على البلاد لوقف الهجرة غير الشرعية.

    وكتب ترامب في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في 10 يونيو ستفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 5% على جميع السلع المستوردة من المكسيك حتى يتم إيقاف المهاجرين غير الشرعيين من الدخول عبر المكسيك".

    وتابع ترامب، ستزداد نسبة الرسوم الجمركية تدريجيًا حتى يتم وقف برنامج الهجرة غير القانونية، وحينئذ سيتم إلغاء الرسوم الجمركية".

    دونالد ترامب السلع المكسيكية الهجرة غير الشرعية فرض رسوم جمركية

    الخبر التالى:

    حرق مركز أمني بالجزائر بعد مقتل شاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان