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    ملك الأردن: استقرار المنطقة أساسه حل عادل للقضية الفلسطينية

    12:43 ص الجمعة 31 مايو 2019
    ملك الأردن: استقرار المنطقة أساسه حل عادل للقضية الفلسطينية

    العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني

    القاهرة - مصراوي:

    قال ملك الأردن عبد الله الثاني، إن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا عبر حل القضية الفلسطينية عبر حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عاصمتها القدس الشرقية.

    وتابع الملك عبد الله في كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة، أن القمة الحالية تنعقد تنعقد والأمة العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي تكثيف العمل وتوحيد الصف العربي وتعزيز منظومة العمل العربي المشترك.

    وأكد الأردن على وقوفه إلى جانب الأشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم، ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الشقيقة.

    وتابع الملك عبد الله، أن أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لأمن واستقرار المنطقة، ولا بد من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا.

    عبد الله الثاني الأردن القضية الفلسطينية القمة العربية

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