بيان: الإمارات وأمريكا تعلنان بدء سريان اتفاق التعاون الدفاعي المشترك

القاهرة - مصراوي:

أعلنت الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بدء سريان اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مطلع هذا العام.

وأشار بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى أن سريان الاتفاق يعمل على تعزيز التنسيق العسكري بين البلدين، كما يعطي في هذا "الوقت الحرج مزيداً من التقدم للشراكة العسكرية والسياسية والاقتصادية القوية التي تربطهما بالفعل".

وتابع البيان بأن الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية "تتشاركان الاهتمام العميق بضرورة تعزيز الرخاء والاستقرار في المنطقة، حيث ستعمل اتفاقية التعاون الدفاعي على تعزيز هذا الاهتمام عبر توطيد التعاون الوثيق في المسائل الدفاعية والأمنية، ودعم الجهود التي تبذلها الدولتان للحفاظ على الأمن في منطقة الخليج".

يأتي ذلك في ظل زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إلى الإمارات، في وقت تشهد فيه المنطقة الخليجية توترات مع إيران، ودعوات سعودية إماراتية إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي واجباته في تأمين الملاحة في مياه الخليج بعد تخريب طال ناقلات نفط في بالقرب من مياه الإمارات.