مسؤول أمريكي ينفي الترتيب لاستقبال رئيس المجلس العسكري السوداني قريبًا

القاهرة- (مصراوي):

نفى مسؤول ملف السودان في الخارجية الأمريكية ما أشيع عن اعتزام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، زيارة الولايات المتحدة قريبًا.

وقال المسؤول الأمريكي، أندي برونيت: "ليس لدينا أي خطة لاستقبال أيٍ من أعضاء المجلس العسكري في السودان"، بحسب موقع سودان تريبيون.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن زيارة مُرتقبة إلى واشنطن يُجريها البرهان، في أولى زيارته الخارجية منذ تولّيه منصبه رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي بالسودان، بعد عزل البشير في 11 أبريل الماضي.

بدأت أولى زيارات البرهان الخارجية يوم السبت من مصر، تلاها زيارة إلى الإمارات، ثم جنوب السودان، وبعدها إثيوبيا.

كما نفى برونيت أن يكون مدير جهاز المخابرات السوداني السابق، الفريق أول صلاح قوش، زار الولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية.

وتررّد على نطاق واسع في الأيام الماضية أن قوش زار الولايات المتحدة في جولة خارجية، في الوقت الذي أكّد فيه المجلس العسكري أنه قيد الإقامة الجبرية بمنزله في العاصمة السودانية الخرطوم.

كما أكّد مصدر مُقرّب من قوش أنه " لم يُغادر السودان"، وقال إن هذه التقارير مجرد "شائعات وعارية تمامًا عن الصحة".