حول العالم في 24 ساعة.. الملك سلمان يوجه رسالة لأمير قطر
القاهرة - مصراوي:
شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إدانة مصر للحادث الإرهابي في غرب الموصل العراقية، وتوجيه ملك السعودية رسالة لأمير قطر، وتأكيد الإمارات دعمها للسودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره.
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