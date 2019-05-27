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    حول العالم في 24 ساعة.. الملك سلمان يوجه رسالة لأمير قطر

    01:00 ص الإثنين 27 مايو 2019
    حول العالم في 24 ساعة.. الملك سلمان يوجه رسالة لأمير قطر

    الملك سلمان

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الأحد، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، إدانة مصر للحادث الإرهابي في غرب الموصل العراقية، وتوجيه ملك السعودية رسالة لأمير قطر، وتأكيد الإمارات دعمها للسودان في كل ما يحفظ أمنه واستقراره.

    الملك سلمان أمير قطر الحادث الإرهابي الموصل السعودية

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