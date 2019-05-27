ليندسي جراهام يحذر من عواقب استمرار الديمقراطيين في مساءلة ترامب

واشنطن (أ ش أ)

حذر السيناتور الجمهوري الأمريكي البارز ليندسي جراهام، الأحد، من عواقب استمرار الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي في مساعيهم الرامية لمساءلة الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف جراهام - في مقابلة حصرية أجراها مع برنامج (فوكس نيوز صانداي) الأمريكي - أن موافقة نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب - الذي يسيطر عليه الديمقراطيون - على إجراء تحقيقات مع ترامب لمساءلته واتهامه بالتقصير وعرقلة سير العدالة سوف تكون بمثابة "انتحار للحزب الديمقراطي".

وحول الانتقادات الموجهة من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب وبعض المسئولين السابقين بالمخابرات الأمريكية لترامب بسبب إعلانه أن المدعي العام الأمريكي يمتلك مطلق الحرية في الكشف عما يشاء من معلومات من تقرير المحقق الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي لصالح ترامب خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016، قال جراهام "لا أشعر بالقلق بهذا الصدد، وأدعم ضرورة التعامل مع هذا الأمر بأقصى قدر من الشفافية".

وأضاف جراهام أن ترامب سوف ينجح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسوف يستعيد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، فيما يرى المراقبون أنه حتى في حالة استمرار مجلس النواب في إجراءات مساءلة ترامب بتهمة عرقلة سير العدالة، فإنه من غير المحتمل إزاحة ترامب عن منصبه عند طرح الأمر على مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

تجدر الإشارة إلى أن ترامب يخوض معارك مستمرة مع الديمقراطيين في مجلس النواب بسبب مطالبتهم بضرورة الكشف عن النص الكامل لتقرير مولر وعدم الاكتفاء بنشر نص موجز أو معدل من التقرير المذكور كما يرى ترامب.