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    ارتفاع كبير للمشاركة في انتخابات برلمان أوروبا منذ 1979

    08:36 م الأحد 26 مايو 2019
    ارتفاع كبير للمشاركة في انتخابات برلمان أوروبا منذ 1979

    البرلمان الأوروبي

    بروكسل (د ب أ)

    سجلت نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي ارتفاعا كبيرا لأول مرة بعد عقود من التراجعات.

    وقال متحدث باسم برلمان أوروبا إن التقديرات الأولية للبرلمان تشير إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية في الـ27 دولة التابعة للاتحاد الأوروبي (بدون احتساب بريطانيا) بلغت نحو 51%.

    وتوقع المتحدث أن تتراوح نسبة المشاركة في بريطانيا بين 49 و52%.

    كانت نسبة المشاركة وصلت في انتخابات أوروبا 2014 إلى 6ر42%.

    وتمثل نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية أول ارتفاع منذ تطبيق نظام الانتخاب بالاقتراع المباشر في 1979.

    ويبلغ عدد الأوروبيين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي أكثر من 400 مليون شخص.

    البرلمان الأوروبي بروكسل بريطانيا أوروبا

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