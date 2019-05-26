ارتفاع كبير للمشاركة في انتخابات برلمان أوروبا منذ 1979

بروكسل (د ب أ)

سجلت نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي ارتفاعا كبيرا لأول مرة بعد عقود من التراجعات.

وقال متحدث باسم برلمان أوروبا إن التقديرات الأولية للبرلمان تشير إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية في الـ27 دولة التابعة للاتحاد الأوروبي (بدون احتساب بريطانيا) بلغت نحو 51%.

وتوقع المتحدث أن تتراوح نسبة المشاركة في بريطانيا بين 49 و52%.

كانت نسبة المشاركة وصلت في انتخابات أوروبا 2014 إلى 6ر42%.

وتمثل نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية أول ارتفاع منذ تطبيق نظام الانتخاب بالاقتراع المباشر في 1979.

ويبلغ عدد الأوروبيين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي أكثر من 400 مليون شخص.