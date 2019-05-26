منظمة التحرير الفلسطينية تطالب الدول العربية بمقاطعة مؤتمر أمريكي مقرر في البحرين

رام الله - (د ب أ):

دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم الأحد الدول العربية التي وافقت على حضور مؤتمر أمريكي من المقرر أن يعقد في البحرين الشهر المقبل، إلى إعادة النظر في مواقفها ومقاطعة المؤتمر.

وأكدت اللجنة ، في بيان عقب اجتماع تشاوري لها في رام الله، ضرورة ثبات الدول العربية على قرارات قمة الظهران السعودية (2018) وقمة تونس عام (2019)، ومبادرة السلام العربية دون تغيير أو تبديل ومقاطعة دعوة الإدارة الأمريكية لعقد ورشة (مؤتمر) بعنوان " السلام من أجل الازدهار في المنامة".

وقالت اللجنة: "الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا المؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة في تطبيق الصفقة في جانبها السياسي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شأنها تكريس الاحتلال وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف".

وأكدت اللجنة معارضتها الحاسمة لعقد هذا المؤتمر، ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية والاقتصادية المدعوة للمشاركة في المؤتمر إلى احترام موقف الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة في المؤتمر، وأنها لم تكلف أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني.

وثمنت اللجنة "الإجماع الفلسطيني على رفض المخططات الأمريكية الهادفة لاستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بمبدأ الازدهار والمال مقابل السلام ، والتمسك بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة لتصرف وعلى رأسها الحق في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".

وحذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من محاولة إدماج إسرائيل اقتصاديا وسياسياً وأمنياً في المنطقة مع استمرار احتلالها وضمها اللا شرعي لأراضي عربية وفلسطينية.