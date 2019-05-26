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مقتل 3 أطفال ورجل في حريق بإقليم روسي

10:19 ص الأحد 26 مايو 2019
مقتل 3 أطفال ورجل في حريق بإقليم روسي

سيارة اطفاء في روسيا صورة ارشيفية

موسكو (د ب أ)

أعلنت إدارة وزارة الطوارئ العامة لشؤون إقليم كراسنويارسك الروسي، اليوم الأحد، وفاة ثلاثة أطفال صغار ورجل في حريق بمنزل خاص.

وذكرت وكالة "سبوتيك" الروسية أن الحريق وقع بمنزل يتكون من أربع شقق بقرية بمقاطعة شاريبوفسكي في وقت مبكر من صباح اليوم.

ولم يتضح على الفور أسباب الحادث.

وكان انفجار غاز وقع بمدينة روستوف الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

حريق روسيا موسكو

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