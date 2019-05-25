تركيا: ندعم جهود السلام والتنمية الإفريقية

أنقرة - (د ب أ):

أعربت تركيا عن دعمها التام لجهود القارة الإفريقية من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية التركية، هنأت فيه الاتحاد الإفريقي والشعوب الإفريقية بمناسبة "يوم إفريقيا"، الذي يصادف 25 مايو، الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان،الذي نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، إلى إقامة عدد من الفعاليات في تركيا بمناسبة هذا اليوم في كل عام.

وذكر البيان أنه في إطار الفعاليات المذكورة، استضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته أمينة، يوم 23 مايو الجاري الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو وعقيلته زينب عبدي معلم، في المجمع الرئاسي بأنقرة على مأدبة إفطار.

ولفت البيان إلى التعريف، خلال الفعالية المذكورة، بكتاب "ثقافة المأكولات الإفريقية"، الذي تم إعداده بمساهمة من عقيلات سفراء البلدان الإفريقية في أنقرة.

وتابع البيان: "نقدم دعمنا التام لجهود القارة الإفريقية، التي يرتفع شأنها باستمرار على الساحة العالمية، من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية".

وأشار البيان إلى مواصلة تركيا، في ظل سياسة الشراكة مع إفريقيا، إبداء تضامنها وتطوير تعاونها في كافة المجالات مع البلدان الإفريقية والاتحاد الإفريقي خلال الفترة الممتدة حتى انعقاد القمة التركية الإفريقية المزمعة في تركيا عام 2020.