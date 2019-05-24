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    الحكومة الإسبانية تصف استقالة رئيسة الوزراء البريطانية بـ"الخبر السيئ"

    04:53 م الجمعة 24 مايو 2019
    الحكومة الإسبانية تصف استقالة رئيسة الوزراء البريطانية بـ"الخبر السيئ"

    تيريزا ماي تبكي في خطاب الوداع

    مدريد - (أ ش أ):

    صرحت المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية إيزابيل سيلا، اليوم الجمعة، بأن إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استقالتها في الـ7 من يونيو المقبل يعد خبرا سيئا وغير جيد بالنسبة لمن يأمل في خروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

    وقالت سيلا - في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية - "إن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل عسير أصبح حقيقة واقعة في ظل الظروف الحالية ويبدو أنه من المستحيل تجنبه"، مشيرة إلى أن الاتفاق الحالي ليس لديه أي فرصة للمضي قدما.

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