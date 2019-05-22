الكويت والعراق تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

الكويت - (د ب أ):

بحثت الكويت والعراق اليوم الأربعاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مساء اليوم الأربعاء رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

حضر جلسة المحادثات ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

وذكرت الوكالة أن اللقاء تتطرق إلى عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بجمهورية العراق وتعزيزها وتنميتها والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين.

كما تناول اللقاء سبل دعم أمن واستقرار العراق لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وبحث الجانبان أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كان رئيس الوزراء العراقي، يرافقه وفد، إلى دولة الكويت في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية قصيرة للبلاد.

وصرح عبدالمهدي أمس الثلاثاء بأنه سيزور الكويت لبحث الملفات المشتركة وتخفيف حدة التوترات بالمنطقة.

واضاف بأنه يعتزم إرسال وفود إلى طهران وواشنطن لإنهاء التوتر بين الطرفين.

وتابع : "سنبحث مع الكويت كيفية التوصل إلى لعب دور إيجابي وخلق رؤية مشتركة بهذا الشأن".

كان أمير الكويت قد صرح أمس الثلاثاء، إن الظروف الحالية بالغة الدقة والخطورة وأن وتيرة التصعيد متسارعة في" منطقتنا والتي نرجو معها أن يعود الهدوء وأن تسود الحكمة والعقل في التعامل مع الأحداث من حولنا."

يشار إلى أن التوتر تصاعد بشدة بين الولايات المتحدة وإيران مؤخرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره 40%من امدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني ، وردا على ذلك قامت واشنطن بتعزيز قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.

ورغم التصعيد ، اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقائد الثورة الإسلامية الإيراني على خامنئي عدم سعيهما للدخول في حرب.