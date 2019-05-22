الحكومة البريطانية تنفي شائعات استقالة رئيسة الوزراء ماي

لندن - (د ب أ):

نفت الحكومة البريطانية تكهنات بشأن استقالة وشيكة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها اليوم الأربعاء.

وفي رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع، قالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية إنه لن يصدر أي بيان عن رئيسة الوزراء مساء اليوم.

يذكر أن لجنة 1922 صاحبة النفوذ القوي داخل حزب ماي (المحافظين) الحاكم أجرت مشاورات اليوم بشأن مستقبل ماي، وتعد هذه اللجنة هي المسؤولة عن تنظيم مسألة انتخاب أو عزل رئيس الحزب.

وأشارت التكهنات إلى أن من الممكن أن تقوم اللجنة بتغيير القواعد لإتاحة فرصة جديدة لإجراء تصويت على سحب الثقة من ماي من رئاسة الحزب والحكومة.

وتقضي القواعد المعمول بها حتى الآن بقصر إجراء تصويت سحب الثقة على مرة واحدة فقط كل 12 شهراز وأفلتت ماي من محاولة لسحب الثقة في ديسمبر الماضي.

وذكرت محطة "بي بي سي" البريطانية أن جلسة اللجنة لم تسفر عن التوصل إلى مثل هذه التغييرات .

وقالت وكالة أنباء "برس اسوسيشن" البريطانية إن ماي ستلتقي بعد غد الجمعة، جراهام برادي، رئيس اللجنة.

و أعرب نواب آخرون في حزب المحافظين عن تأييدهم لرحيل ماي، إذ دعا توم توجندهات، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، ماي إلى إعلان استقالتها بعد الانتخابات البريطانية الخاصة ببرلمان أوروبا غدا الخميس.

وكتب توجندهات في مقال لصحيفة "فايننشال تايمز" تنشره الخميس:" لا تزال هناك فرصة لعمل الصواب والرحيل بطريقة منظمة".

ومن المنتظر أن تقدم ماي بعد غد الجمعة، مشروع قانون يطرح أمام البرلمان اتفاقها بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي سبق ورفض ثلاث مرات.