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    واشنطن تجدد مبدأها للإبقاء على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

    09:15 ص الأربعاء 22 مايو 2019
    واشنطن تجدد مبدأها للإبقاء على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

    وزارة الخارجية الأمريكية

    سول - (أ ش أ):

    أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، مجددا على مبدأها للحفاظ على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية على مستوى الأمم المتحدة، داعية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى تنفيذ العقوبات.

    وقال مسؤول في مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، - ردا على سؤال مكتوب من وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية حول موقف واشنطن من مطالب كوريا الشمالية بإعادة سفينة شحن تابعة لها تم مصادرتها من قبل الحكومة الأمريكية- إنه يعتقد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون سيفي بوعده لنزع السلاح النووي كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وأضاف أن الولايات المتحدة تترك باب التفاوض الدبلوماسي مفتوحا أمام كوريا الشمالية من أجل تحقيق المزيد من التقدم لنزع السلاح النووي.غير أنه دعا إلى ضرورة الحفاظ على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية وتنفيذها من قبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

    وكان السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة كيم سونج قد قد مؤتمرا صحفيا في مقر المنظمة بنيويورك ، قال فيه إن مصادرة الولايات المتحدة لسفينة شحن تابعة لكوريا الشمالية تمثل عملا غير قانوني بالنظر إلى أنه لا يمكن تبرير العقوبات أحادية الجانب تحت أي ظرف من الظروف، محذرا من أن بلاده ستراقب عن كثب جميع تحركات الولايات المتحدة.

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    وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية العقوبات المفروضة الأمم المتحدة

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