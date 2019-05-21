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بوتين يبحث مع ميركل وماكرون الأوضاع في سوريا

10:00 م الثلاثاء 21 مايو 2019
بوتين يبحث مع ميركل وماكرون الأوضاع في سوريا

بوتين و ميركل

موسكو - (د ب ا):

بحث اليوم الثلاثاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التطورات الأخيرة في سوريا، خاصة انتهاكات وقف إطلاق النار في إدلب.

وذكر الكرملين، في بيان صدر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، عقب مكالمة هاتفية بين الزعماء الثلاثة، أن الاتصال تناول "تبادلا مفصلا للآراء حول القضية السورية في ظل الانتهاكات المتعددة لنظام وقف الأعمال القتالية في إدلب من قبل التشكيلات المسلحة المتشددة"،بحسب قناة"روسيا اليوم".

وأضاف الكرملين أن "الرئيس الروسي أبلغهما (ماكرون وميركل) بالإجراءات التي يتم اتخاذها بالتعاون مع تركيا لتحقيق استقرار الأوضاع في شمال غرب سوريا، وحماية السكان المدنيين والقضاء على التهديد الإرهابي".

وأوضح البيان أن الحديث "أولى اهتماما خاصا لآفاق تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية، بما في ذلك أخذا بعين الاعتبار الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة الرباعية الروسية التركية الألمانية الفرنسية، المنعقدة في أكتوبر 2018 بمدينة اسطنبول".

واتفق الزعماء الثلاثة، حسب البيان، على "مواصلة تنسيق الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للأزمة السورية بناء على القرار رقم 2254 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتوافق مع مبادئ ضمان سيادة سورية ووحدة أراضيها".

فلاديمير بوتين سوريا أنجيلا ميركل إدلب وقف إطلاق النار

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