بريطانيا تطلق حملة لضمان وصول زكاة المسلمين لـ"آياد أمينة"

دبي - (د ب أ):

أطلقت لجنة المؤسسات الخيرية وهيئة تنظيم جمع التبرعات ببريطانيا بمناسبة شهر رمضان لهذا العام، حملة "لعطاء أكثر أمنا" وذلك "لتشجيع المسلمين على ضمان أن تصل أموال الزكاة التي يقدمونها إلى مستحقيها وتمكينهم من الاستمرار في التبرع للجمعيات المسجلة رسميا"، مشددة على "أهمية أن لا تقع مثل هذه التبرعات في أيدي من يمكن أن يسيئوا استغلالها".

وتتضمن حملة "لعطاء أكثر أمنا" مجموعة من النصائح والإرشادات كالتحقق من رقم تسجيل الجمعية الخيرية من خلال الاطلاع على السجل الخيري وأن جامع التبرعات يملك هوية مناسبة وأنه قد حصل على إذن رسمي للقيام بذلك وأن صندوق جمع التبرعات الذي يحمله مختوم ولم يُعبث به، بالإضافة إلى توخي الحذر عند الرد على رسائل البريد الإلكتروني أو النقر على الروابط الموجودة فيها.

وقالت أليسون كنج، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدبي إن حملة "لعطاء أكثر أمنا" التي أطلقتها لجنة المؤسسات الخيرية وهيئة تنظيم جمع التبرعات تهدف إلى تمكين المتبرعين خلال شهر رمضان الحالي من الاستمرار في العطاء للجمعيات الخيرية المسجلة رسمياً والتأكد من أن زكاتهم سوف تقع في أيد أمينة.

وأضافت كنج: " يسهم عطاء المسلمين السخي ، خصوصا خلال شهر رمضان، بشكل كبير في تعزيز قوة المجتمعات وتحسين ظروف حياة المحتاجين ولذلك فإنه من المهم أن نضمن أن تصل مساعداتهم وتبرعاتهم لمن يستحقها فعلا وألا تقع في أيدي من يسيؤون استغلالها".

وقال جيرالد أوبنهايم، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم جمع التبرعات: "نريد أن نتأكد من أن التبرعات المقدمة خلال شهر رمضان تصل إلى الجهة الصحيحة، حيث هناك أشخاص يحاولون استغلال سخاء المسلمين، ومن واجب جامع التبرعات الذي يطلب أموالهم أن يعرف المصير الذي ستؤول إليه، وإذا كان يضع شارة هيئة تنظيم جمع التبرعات على صندوق جمع التبرعات الذي يحمله أو على ملابسه، فلا بدّ وأنه يجمع التبرعات بأمانة ونزاهة".

وتعنى لجنة المؤسسات الخيرية، بتسجيل وتنظيم المؤسسات الخيرية بإنجلترا وويلز والتي قدر عددها بأكثر من 168 ألف وفقا لإحصائيات مارس 2018.

وقامت خلال هذه السنة بتنظيم ما يقدر بـ76 مليار جنيه استرليني من مداخيل المؤسسات الخيرية وأكثر من 73 مليار جنيه استرليني من المبالغ التي تم إنفاقها.

وبحسب تقديرات "منتدى المؤسسات الخيرية الإسلامية"، فإن المسلمين في أنحاء بريطانيا تبرعوا خلال شهر رمضان من العام الماضي بنحو 130 مليون جنيه إسترليني، ويستفيد عدد كبير من الأعمال الخيرية من هذه التبرعات وأموال الزكاة، وتقديم الخدمات للناس في جميع أنحاء العالم.