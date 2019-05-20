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    الأسطول الخامس الأمريكي يجري مناورات في بحر العرب

    06:45 ص الإثنين 20 مايو 2019
    الأسطول الخامس الأمريكي يجري مناورات في بحر العرب

    حاملة طائرات أمريكية

    القاهرة- (مصراوي):

    أعلنت البحرية الأمريكية، إجراء مناورات بحرية في بحر العرب، بمشاركة حاملة طائرات أرسلتها مؤخرًا إلى منطقة الخليج؛ لمواجهة "تهديدات" محتملة من طهران.

    وقال الأسطول الأمريكي الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية، إن مجموعة حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" الهجومية، ومجموعة الحاملة كيرسارج المعدة للإنزال البرمائي، إلى جانب وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين أجرت عمليات مشتركة، يومي الجمعة والسبت.

    وأوضح في بيان نشره على حسابه في موقع "فيس بوك" إن تلك العمليات تبرز قدرة البحرية الأمريكية على تعبئة الأصول بسرعة وتجميع مختلف المنصات مع مجموعة متنوعة من القدرات التشغيلية.

    أمريكا ترامب حاملة طائرات الخليج بحر العرب
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