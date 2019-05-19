الجبير: السعودية لا تريد حربا في المنطقة.. ولابد من وقف النظام الإيراني عند حده

القاهرة - أ ش أ:

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن السلطات السعودية استجابت إلى نداء استغاثة من سفينة نفط إيرانية في عرض البحر الأحمر وقدمت على الفور المساعدات اللازمة للسفينة وأفراد طاقمها.

وأوضح الجبير - في مؤتمر صحفي اليوم الأحد-، أن أفراد طاقم السفينة الإيرانية لا يزالون يتلقون الرعاية اللازمة التزاما من السعودية بمسئولياتها الدولية والإنسانية والبيئية.

وأضاف أن المملكة ترى أنه من حق شعوب المنطقة، بما فيهم الشعب الإيراني أن تعيش بأمن واستقرار.

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته باتخاذ موقف حازم تجاه النظام الإيراني "بإيقافه عند حده".

وأشار إلى أن قرار تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية من قبل أمريكا تأخر 20 سنة، مؤكدا أن العالم يدرك أن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.

وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير "من الواضح أن الطائرات التي استهدفت شركة النفط السعودية تم إطلاقها من قبل الحوثيين"، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية بشأن هجوم الطائرات المسيرة، وسيتم الكشف عن النتائج بمجرد الانتهاء من هذه التحقيقات.

وأكد أن السعودية لا تريد حربا في المنطقة، ولكن إذا اختار الطرف الآخر ذلك، فسندافع عن أنفسنا وسنكون مستعدين لذلك.

وحول الدور القطري، قال إن قطر دولة من مجلس التعاون وهي أساءت لدول مجلس التعاون الخليجي.، مضيفا "لن نسمح لقطر بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤوننا الداخلية".

وأكد أنه على قطر أن تدرك أنه ليس بإمكانها مواصلة ذات السياسات التي انتهجتها خلال 20 عاما.