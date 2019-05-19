صحيفة: ترامب يخطط للعفو عن جنود أمريكيين متهمين أو مدانين في جرائم حرب

نيويورك (أ ش أ)

كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب طلب "تحضيرا فوريا للأوراق اللازمة" للإعفاء عن عدد من أفراد الجيش الأمريكي المتهمين أو المدانين في جرائم حرب، بينها عدة قضايا بارزة بالقتل أو محاولة القتل أو تدنيس جثة.

وذكرت الصحيفة - في تقرير خاص على موقعها الإلكتروني السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين لم تذكر أسمائهما - أن موعد طلب ترامب للأوراق يشير إلى أنه يدرس العفو عن هؤلاء الرجال في عيد يوم الذكرى الأمريكي (28 مايو الجاري).

وأضافت الصحيفة أن الطلبات تضمنت رئيس العمليات الخاصة لسلاح مشاة البحرية إدوارد جالاجير، والذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة خلال الأسابيع المقبلة لمواجهة اتهامات بإطلاق النار على مدنيين غير مسلحين وقتل أسير من العدو بسكين أثناء خدمته في العراق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطلبات تتضمن - كذلك - قضية أحد المتعاقدين من شركة (بلاكوتر) الأمنية الخاصة الذي تم إدانته مؤخرا بإطلاق نار فتاك لمجموعة من العراقيين غير المسلحين في 2007، وقضية ماثيو جولستين من القوات الخاصة الأمريكية في قتل أفغاني غير مسلح عام 2010، وقضية مجموعة من قناصة قوات المارينز المتهمين بالتبول على جثة مقاتل طالباني ميت.

وذكرت الصحيفة أن المسؤولين الأمريكيين - الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم لأنه غير مصرح لهم التحدث علنا في ذلك الشأن - قالوا إنهم لا يعلموا إذا كان هناك المزيد من الجنود السابقين ضمن طلبات ترامب للعفو الرئاسي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي بارز القول إن البيت الأبيض أرسل الطلبات - يوم /الجمعة/ الماضي - إلى مكتب مدعي العفو بوزارة العدل الأمريكية، والذي أخطر بدوره الفروع العسكرية المعنية.

وأوضحت الصحيفة أن ملفات العفو تتضمن معلومات خلفية عن المتهمين وتفاصيل عن جرائمهم، كما قد تحتوي العديد منها على خطابات تصف حجم التعديلات التي أجراها المتهم أو المدان بعد جرائمه.

وقال المسؤول العسكري إن رغم استغراق تجميع ملفات العفو عدة شهور، إلا أن وزارة العدل شددت على أن تنتهي كل الملفات قبل عطلة يوم الذكرى الأمريكي، لأن ترامب يخطط للعفو على الرجال في ذلك الحين.