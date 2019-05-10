تضارب التصريحات حول تفجير سوق بمدينة الصدر العراقية

بغداد - (د ب ا)

نفى رئيس المجلس البلدي لمدينة الصدر كامل خنجر، اليوم الخميس، البيان الذي أصدرته قيادة عمليات بغداد بشأن تفجير جميلة.

وقال خنجر في حديث لـ السومرية نيوز، "أنفي بيان قيادة عمليات بغداد الذي صدر اليوم بشأن وقوع تفجير انتحاري في مدينة الصدر ب‍بغداد، وخلف شهداء وجرحى".

وأضاف أن "ما حصل هو انفجار عبوة ناسفة بمكب للنفايات قرب نادي الحسين الرياضي، دون وقوع أية خسائر بشرية ومادية".

وكان بيان لقيادة عمليات بغداد قد أفاد في وقت سابق بأن انتحاريا بحزام ناسف فجر نفسه في منطقة جميلة بمدينة الصدر، ما أدى الى سقوط شهداء وجرحى.

ومع ذلك، دان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الخميس، ما وصفه بالعملية الإرهابية التي استهدفت سوق جميلة ببغداد .

ونقلت وكالة أنباء الإعلام العراق(واع) بيانا لمكتب المالكي قال فيه :" ندين العملية الارهابية التي استهدفت مساء اليوم سوق جميلة ببغداد وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء"، معتبرا أن "العملية التي حصلت اليوم تعد بوضوح مشروعاً ارهابياً جديداً تنفذه خلايا نائمة من أجل ترويع المواطنين وزعزعة الأمن في العاصمة بغداد".

وأضاف إن "هذا العمل الإجرامي يفصح عن وحشية مخططيه ومنفذيه"، داعيا "القوات الأمنية والحشد الشعبي إلى رفع مستوى الاستعداد لمواجهة المرحلة القادمة لإجهاض مخططات الإرهاب ومن يقف خلفه".

وطالب "الطيف السياسي بتحمل مسؤولياته الوطنية وأن يجمع قواه ويوحد مواقفه لدعم العملية الأمنية".