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    الحريري: لبنان يمكنه الخروج من أزمته الاقتصادية بتنفيذ إصلاحات "سيدر"

    12:24 ص الأربعاء 20 مارس 2019
    الحريري: لبنان يمكنه الخروج من أزمته الاقتصادية بتنفيذ إصلاحات "سيدر"

    رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري

    بيروت - (د ب أ):

    قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الثلاثاء، إن لبنان يمكنه الخروج من أزمته الاقتصادية بالالتزام بتنفيذ إصلاحات مؤتمر دعم الاقتصاد اللبناني "سيدر"، معتبراً أن الخلافات السياسية أدت إلى خفض النمو.

    تصريحات الحريري جاءت على هامش المؤتمر الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت عنوان "نحو سياحة مستدامة"، في مركز "سي سايد أرينا"، الذي اختتم اعماله اليوم.

    وأكد الحريري أن "السياحة هي من أهم القطاعات الإنتاجية في لبنان"، مشددا على أن "الخلافات السياسية هي مقتل لبنان، لأن هذا البلد مركب بطريقة لا يمكن أن يسير معها إلا بتوافق الجميع".

    يذكر أن مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني كان قد انعقد في 6 نيسان /ابريل الماضي في العاصمة الفرنسية باريس وأسفر عن جمع نحو 11 مليار دولار من المنح والقروض لتعزيز الاقتصاد والاستقرار في لبنان.

    سعد الحريري لبنان إصلاحات سيدر بيروت

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