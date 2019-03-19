قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم مسلح في الطارمية

بغداد - (د ب أ):

أفادت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد.

ونقل موقع "السومرية نيوز" الاخباري عن مصدر أمني قوله إن "هجوماً مسلحاً وقع أثناء تنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط ثمانية بين قتيل وجريح في صفوف قوات الجيش".

وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث.