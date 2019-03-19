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    قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم مسلح في الطارمية

    02:02 م الثلاثاء 19 مارس 2019
    قتلى وجرحى من الجيش العراقي بهجوم مسلح في الطارمية

    الجيش العراقي

    بغداد - (د ب أ):

    أفادت الشرطة العراقية اليوم الثلاثاء بسقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات الجيش بهجوم مسلح أثناء عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد.

    ونقل موقع "السومرية نيوز" الاخباري عن مصدر أمني قوله إن "هجوماً مسلحاً وقع أثناء تنفيذ عملية تفتيش في قضاء الطارمية شمال بغداد، ما أسفر عن سقوط ثمانية بين قتيل وجريح في صفوف قوات الجيش".

    وأضاف المصدر أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث.

    الجيش العراقي هجوم مسلح بغداد العراق

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