السجن 11 سنة لأسترالي قتل نزيلا لأنه لم يدفع إيجار غرفة قدره 210 دولارات

كانبرا - (د ب أ):

صدر حكم بالسجن لمدة 11 سنة اليوم الثلاثاء بحق رجل 42 عاما في ملبورن بعد أن قتل هو واثنان من أصدقائه نزيلا استأجر غرفة في منزل لأحدهم عبر موقع على الانترنت ولم يدفع إيجارا قيمته 210 دولارات أسترالية (150 دولارا أمريكًا)، حسبما ذكر الإعلام المحلي.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس الأسترالية" اليوم الثلاثاء أن الحكم صدر بحق جيسون كولتون بعد إدانته بضرب وخنق النزيل حتى الموت. ولقي راميس جونوزي حتفه في الحديقة الأمامية لمنزل برايتون إيست في ملبورن.

وسوف يكون كولتون مؤهلا للإفراج المشروط بعد ثماني سنوات ، وفقا للمحكمة العليا في فيكتوريا.

وكان جونوزي 36 عاما قد استأجر الغرفة في عقار يملكه صديق كولتون لمدة 10 أيام في أكتوبر 2017، ومدد إقامته. وتعرض للاعتداء من جانب الرجال الثلاثة، بتحريض من كولتون، بعد أن عجز عن دفع إيجار لمدة الإقامة الإضافية .

واعترف المعتديان الآخران بالقتل الخطأ، وصدر الحكم بحق أحدهما العام الماضي بالسجن لمدة تسع سنوات وبحق الآخر بالسجن سبع سنوات ونصف السنة.

وخلال إصدار الحكم اليوم الثلاثاء، وصفت قاضية المحكمة العليا إليزابيث هولينجورث الهجوم بالجبان والشرير وغير المبرر ضد رجل مقيد وأعزل .

وفي وقت سابق، تبين أن كولتون قضى ثلاثة أشهر في السجن في النرويج عام 2013 بعد أن ضرب رجلا في رأسه وخنقه بعد جدال حول ترتيبات المعيشة، وفقا لوكالة الأنباء الأسترالية.